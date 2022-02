MotoGP, Jack Miller: “Credo che questa situazione possa condizionare il 2022” (Di sabato 19 febbraio 2022) Jack Miller è convinto che l’emergenza sanitaria possa essere ancora protagonista nel Mondiale che ci apprestiamo a vivere. Il portacolori di Ducati guarda al Mondiale mettendo in considerazione la possibilità di saltare alcune prove per la positività al COVID-19. Il teammate di Francesco Bagnaia ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Ho portato le mie tute in azienda perché un mio assistente è risultato positivo. È un incubo tutto questo. Siamo stati tutti negli stessi posti, in hotel e in pista: tutto qui. Non abbiamo infranto il protocollo, non siamo andati oltre alle regole”. Il nativo di Townsville ha proseguito affermando: “In inverno ho preso il COVID nella mia fattoria, non vado da nessuna parte. Nonostante non mi muovo sono riuscito a contagiarmi. Credo che questa ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022)è convinto che l’emergenza sanitariaessere ancora protagonista nel Mondiale che ci apprestiamo a vivere. Il portacolori di Ducati guarda al Mondiale mettendo in considerazione la possibilità di saltare alcune prove per la positività al COVID-19. Il teammate di Francesco Bagnaia ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’: “Ho portato le mie tute in azienda perché un mio assistente è risultato positivo. È un incubo tutto questo. Siamo stati tutti negli stessi posti, in hotel e in pista: tutto qui. Non abbiamo infranto il protocollo, non siamo andati oltre alle regole”. Il nativo di Townsville ha proseguito affermando: “In inverno ho preso il COVID nella mia fattoria, non vado da nessuna parte. Nonostante non mi muovo sono riuscito a contagiarmi.che...

