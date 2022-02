Mosca ritiri le truppe Ucraina | il tentativo disperato del G7 | in balia dello zar Vladimir Putin

(Di sabato 19 febbraio 2022) La situazione inrischia di degenerare da un momento all'altro, con gli Stati Uniti sempre più convinti che alla fine la Russia procederà con l'invasione. I ministri degli Esteri del G7 si sono riuniti a Monaco: al termine del vertice hanno diffuso un documento finale in cui hanno chiesto adi “scegliere la via della diplomazia” e soprattutto di “ritirare in modo sostanziale le forze militari dai confini dell'e rispettare pienamente gli impegni internazionali”. I ministri hanno espresso forte preoccupazione per il “minaccioso accumulo di presenza militare russa” intorno all', alla Crimea e alla Bielorussia e hanno avvertito il Cremlino che “qualsiasi ulteriore aggressione militare contro l'avrà enormi conseguenze, comprese sanzioni finanziarie ed economiche ...

Ovvero? Perandrebbe anche bene raggiungere gli accordi sui missili, ma alla fine i russi ... Stiamo cioè assistendo a manovre, mezzi, sparatorie, che altro non sono se non le parti di un ...La crisi ucraina è sfociata a seguito del dispiegamento, da parte di, di oltre 100.000 ... che la NATO ponga fine a qualsiasi attività militare euro - atlantica nell'Est Europa ei propri ...11.18 Nato a Mosca: ritiri le sue truppe "Chiediamo ancora a Mosca di ritirare le truppe. Non è troppo tardi per cam- biare la via e per porre fine ai piani di preparazione per la guerra.La Nato è ...Ieri Mosca, dopo un lungo colloquio con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha annunciato il ritiro di una parte dei soldati dai confini ucraini, che avrebbero finito le loro esercitazioni. “Non ...