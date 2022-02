Morte Enzo Speziale a Comiso: il cordoglio del sindaco (Di sabato 19 febbraio 2022) Comiso – Si è spento all’età di 74 anni uno tra i fondatori del gruppo volontari di Protezione Civile di Comiso, Enzo Speziale. Il cordoglio del sindaco, Maria Rita Schembari, e della Giunta. “ A nome mio, della Giunta tutta e della Protezione Civile di Comiso – dichiara il sindaco di Comiso – esprimo il mio cordoglio e le mie più sincere condoglianze alla famiglia Speziale. Enzo Speziale, che ha dedicato gran parte della sua vita al volontariato, è stato uno dei radioamatori più conosciuti in Sicilia e che, tra l’altro, ha messo la sua indiscutibile esperienza a servizio e a disposizione della Protezione Civile. Grazie a lui – ancora il primo cittadino – molti ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 19 febbraio 2022)– Si è spento all’età di 74 anni uno tra i fondatori del gruppo volontari di Protezione Civile di. Ildel, Maria Rita Schembari, e della Giunta. “ A nome mio, della Giunta tutta e della Protezione Civile di– dichiara ildi– esprimo il mioe le mie più sincere condoglianze alla famiglia, che ha dedicato gran parte della sua vita al volontariato, è stato uno dei radioamatori più conosciuti in Sicilia e che, tra l’altro, ha messo la sua indiscutibile esperienza a servizio e a disposizione della Protezione Civile. Grazie a lui – ancora il primo cittadino – molti ...

