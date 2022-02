Mort de Gaspard Ulliel | son ex-compagne Gaëlle Pietri s’exprime pour la première fois 

Leggi su cityroma

(Di sabato 19 febbraio 2022) Cela fait déjà un mois que le cinéma français est plongé dans le deuil. Le 19 janvier 2022, l’acteurest décédé au CHU de Grenoble à l’âge de 37 ans après un dramatique accident de ski survenu dans le domaine de la Rosière, en Savoie. Derrière lui,a laissé un petit garçon, Orso, et une femme,, qui a tenu à lui rendre un hommage publicla toutefois, sur son compte Instagram. “Merci d’avoir respecté notre silence et ces valeurs qui l’ont toujours caractérisé : la discrétion et l’humilité.était plongeur, sensible aux questions climatiques et soucieux de la protection de la biodiversité sous-marine, il aurait souhaité que les élans suscités par sa disparition aillent ...