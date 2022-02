Monopoli-Foggia, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 19 febbraio 2022) Riparte la Serie C con la ventottesima giornata. Alle 17.30 si prevedono scintille, con Monopoli-Foggia che si prospetta una partita molto interessante. Le due squadre sono in zona playoff e distanziate da soli 7 punti, ed entrambe, vincendo, avrebbero la possibilità di scalare la classifica. Il Monopoli, forte della gara casalinga, punta a distanziare il Palermo ed assaltare il quarto posto, mentre il Foggia deve vincere per non essere sbalzato fuori dalla zona playoff. Al “Vito Simone Veneziani” le due squadre venderanno cara la pelle per proseguire la rincorsa ai loro obiettivi. Il momento delle due squadre Momento di flessione per il Monopoli che non vince da ben tre giornate. Due sconfitte, zero gol segnati e 4 incassati è il bottino del Monopoli nelle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Riparte laC con la ventottesima giornata. Alle 17.30 si prevedono scintille, conche si prospetta una partita molto interessante. Le due squadre sono in zona playoff e distanziate da soli 7 punti, ed entrambe, vincendo, avrebbero la possibilità di scalare la classifica. Il, forte della gara casalinga, punta a distanziare il Palermo ed assaltare il quarto posto, mentre ildeve vincere per non essere sbalzato fuori dalla zona playoff. Al “Vito Simone Veneziani” le due squadre venderanno cara la pelle per proseguire la rincorsa ai loro obiettivi. Il momento delle due squadre Momento di flessione per ilche non vince da ben tre giornate. Due sconfitte, zero gol segnati e 4 incassati è il bottino delnelle ...

