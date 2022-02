Monopattini - Fuori dai centri abitati dovranno viaggiare solo sulle piste ciclabili

Leggi su quattroruote

(Di sabato 19 febbraio 2022) Non c'è pace per i, oggetto di continue modifiche normative: dopo il decreto infrastrutture, che aveva già corretto la disciplina vigente, un altro provvedimento, il cosiddetto decreto Milleproroghe, viene utilizzato per adottare dei correttivi. Il testo all'esame delle commissioni Affari costituzionali e bilancio della Camera fa, infatti, marcia indietro sulla possibilità concessa finora di utilizzare ielettrici su qualsiasi arteria in cui sia consentito l'utilizzo delle biciclette, quindi anchestrade extraurbane. Se approvata, la nuova disposizione ne limiterà l'impiego, come in passato, alle strade con limite di velocità non superiore ai 50 km/h, alle aree pedonali, ai percorsi, agli spazi e alleriservati alle biciclette. Il decreto prevede anche una proroga di due mesi, dal 1 ...