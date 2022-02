Mobilitazione a Donetsk-Lugansk Uccisi 2 ucraini Francia | Germania e UK ai connazionali | via dal Paese

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 19 febbraio 2022) Mentree Gran Bretagna invitano ia lasciare il, la Cina non vuole la guerra in Ucraina e in nome di "una soluzione pacifica che garantisca sicurezza e stabilità in Europa" chiede agli alleati occidentali di fare qualche passo verso la Russia sulla controversia intorno all'allargamento della Nato. Mentre a Mosca ricorda: "Nessuno è al di sopra del diritto internazionale". Segui su affaritaliani.it