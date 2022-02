Milano-Tortona, Finale Coppa Italia basket 2022: programma, orario, tv, streaming (Di domenica 20 febbraio 2022) Domani 20 febbraio alle 18 si giocherà Milano-Tortona, Finale di Coppa Italia 2022. Se l’Olimpia era una protagonista più che annunciata, immaginare la Bertram Derthona, neopromossa nella prima categoria, battere una corazzata come la Virtus Bologna ed approdare in Finale della Coppa nazionale, era una cosa da cuori forti. Invece i piemontesi, sulle ali dell’entusiasmo, hanno giocato una partita corale, di estrema concretezza sia in attacco che in difesa contro Belinelli e compagni, garantendosi un sogno ed un’occasione incredibili. La vittoria non arriva certo dal nulla, la squadra di coach Marco Ramondino si sta imponendo come una delle realtà più interessanti del nostro campionato, dove occupa la sesta posizione in classifica, ma l’impresa rimane di ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Domani 20 febbraio alle 18 si giocheràdi. Se l’Olimpia era una protagonista più che annunciata, immaginare la Bertram Derthona, neopromossa nella prima categoria, battere una corazzata come la Virtus Bologna ed approdare indellanazionale, era una cosa da cuori forti. Invece i piemontesi, sulle ali dell’entusiasmo, hanno giocato una partita corale, di estrema concretezza sia in attacco che in difesa contro Belinelli e compagni, garantendosi un sogno ed un’occasione incredibili. La vittoria non arriva certo dal nulla, la squadra di coach Marco Ramondino si sta imponendo come una delle realtà più interessanti del nostro campionato, dove occupa la sesta posizione in classifica, ma l’impresa rimane di ...

OlimpiaMI1936 : OLIMPIA MILANO-DERTHONA TORTONA! ?? Ecco la Finale della Coppa Italia 2022! ?????? Ci vediamo domani...?? #insieme… - doordjie : RT @parallelecinico: 19 febbraio 2012: Tortona batte la Gorla Cantù ed è in testa in Serie C1 davanti a Mortara e Sarzana. 19 febbraio 202… - StorieASpicchi : RT @Lucanturino24: TORTONA FA LA STORIA! Finale di Coppa Italia contro Milano da neopromossa! Una scalata incredibile, che domani potrebbe… - MacoPorcaro : RT @parallelecinico: 19 febbraio 2012: Tortona batte la Gorla Cantù ed è in testa in Serie C1 davanti a Mortara e Sarzana. 19 febbraio 202… - H6CE_ : RT @Eurosport_IT: TORTONA DA SOGNO: È IN FINALE CONTRO MILANO ?? La Bertram Derthona Tortona domina la seconda semifinale 94-82 contro la S… -

