Milano, gli studenti contrari al green pass in corteo per una “università libera”: bloccati dalla polizia – Video (Di sabato 19 febbraio 2022) Alcune centinaia di studenti hanno manifestato questo pomeriggio, a Milano, contro il green pass. In origine, a quanto si è saputo, si doveva tenere un presidio in piazza Leonardo da Vinci, in zona Città studi contro le politiche del governo per contenere la pandemia, ma i manifestanti hanno improvvisato un corteo che è stato fermato all’altezza di via Pascoli dal dispositivo di sicurezza organizzato dalla Questura. Non ci sono state tensioni. Alcune linee di tram e autobus sono state deviate o rallentate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Alcune centinaia dihanno manifestato questo pomeriggio, a, contro il. In origine, a quanto si è saputo, si doveva tenere un presidio in piazza Leonardo da Vinci, in zona Città studi contro le politiche del governo per contenere la pandemia, ma i manifestanti hanno improvvisato unche è stato fermato all’altezza di via Pascoli dal dispositivo di sicurezza organizzatoQuestura. Non ci sono state tensioni. Alcune linee di tram e autobus sono state deviate o rallentate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

