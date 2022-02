Milan | Timothy Weah | «Sogno i rossoneri | magari un giorno ci arriverò»

(Di sabato 19 febbraio 2022) Il figlio d’artesogna di vestire unla maglia del, come fatto in passato dal padre, attaccante del Lille e figlio di George, ha parlato diin un’intervista concessa al settimanale Sportweek. Le sue parole: «Naturalmente sono focalizzato sul Lille, ma è sempre stata una mia ambizione giocare unin un grande campionato come la Serie A e in particolare in un grande club come il, che in fondo fa un po’ parte della storia della mia famiglia. Con Maignan parlo spesso di. Mi dice che si trova benissimo con i tifosi e che la città è fantastica. Ma mi sento anche con Rafael Leao, Fikayo Tomori, tutti miei amici. Ilè una bella ...

