Milan | Messias | 'Scudetto e Coppa Italia | ci proveremo fino alla fine Non penso al Mondiale'

AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Bennacer, Messias, Diaz, Le… - SkySport : SALERNITANA-MILAN 2-2 Risultato finale ? ? #Messias (5') ? #Bonazzoli (29') ? #Duric (72') ? #Rebic (77') ? ?… - PianetaMilan : #SalernitanaMilan , #Messias : “Siamo delusi, era una partita da vincere” #ACMilan #Milan #SempreMilan - fcin1908it : Milan, Messias: “Volevamo vincere, ma lotteremo fino alla fine per Scudetto e Coppa Italia” - MilanWorldForum : Messias commenta il pareggio con la Salernitana Le dichiarazioni -) -

...la testa altrove e lo si nota chiaramente quando salta a vuoto sul gol del 2 - 1 dei granata)6: non ha una qualità scintillante ma sicuramente ci mette impegno e inserimenti. Illude il......il croato Una grande Salernitana va vicinissima a piazzare un autentico colpaccio con il, ma ...a salvare i rossoneri dopo che Djuric e Bonazzoli avevano ribaltato l'iniziale vantaggio di: ...Finisce 2-2 la sfida fra Salernitana e Milan. Vantaggio rossonero con Messias e pareggio di Bonazzoli nel primo tempo. Nella ripresa Djuric e Rebic, concludono il match sul 2-2. Djuric 8 Migliore in ...Passo falso per la squadra di Pioli che all’Arechi parte bene e va in vantaggio grazie a un gol di Messias ... Reazione del Milan con Rebic che fulmina Sepe con un tiro dalla distanza.