Milan | Kalulu | “Giroud esige rispetto Se sta bene è perfetto per noi”

Advertising

AntoVitiello : #Kalulu a Eurosport: 'Mi sento bene qui e mi sono adattato perfettamente al club. Parlo abbastanza bene la lingua e… - cmdotcom : #Kalulu: 'Rinnovo? Voglio restare a lungo al #Milan. #Maldini un mito, #Maignan il miglior portiere. Su Adli...'… - DiMarzio : .@acmilan: le dichiarazioni di #Kalulu - grahzee : @acmilan @Acqua_Lete Nicola superiore a Pioli in questa gara. Pioli sbaglia formazione iniziale, centrocampo troppo… - G_thefriend : Ma veramente giochiamo con #Romagnoli con Pierre #Kalulu in panchina??? Pioli stai scherzando? Romagnoli da 3!… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kalulu

Il portoghese ha infatti segnato il gol partita nella vittoria delcontro la Sampdoria . Theo ... In difesa Romagnoli e Tomori conche scalpita per giocare un pezzo di partita. Unici dubbi ...Pioli 5,5TABELLINO SALERNITANA -1 - 1SALERNITANA (4 - 4 - 2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, ... A disp.: Mirante, Ttruanu; Ballo - Touré, Florenzi, Gabbia,; Bakayoko, Castillejo, Kessie, Kruni, ...Nicola MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (28' st Florenzi), Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer (1' st Kessie), Tonali; Messias (28' st Saelemaekers), Diaz (16' st Rebic), Leao; Giroud. A ...Milan in vantaggio dopo un grande avvio della Salernitana ... A disposizione: Tatarusanu, Ballo Toure, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Krunic, Kessiè, Bakayoko, Castillejo, Saelemaekers, Maldini, Rebic.