Milan | interesse concreto per un centrocampista della Roma

Advertising

infoitsport : Milan Veretout, interesse concreto: la situazione - Filippomaggi97 : Con il tempo esce dal trova anche l'interesse di club italiani, facilitato dal fatto di giocare nell'AC Milan Sydne… - CalcioOggi : Bremer Milan: la verità sull'interesse dei rossoneri e i possibili sviluppi - Milan News 24 - MilanPress_it : Conferme sull'interesse rossonero per #Veretout ?? - MilanLiveIT : ?? Da Sky conferma sull'interesse per Veretout ?? #MercatoMilan #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Milan interesse

Milan News

La debacle di San Siro contro ilha fatto tornare i soliti dubbi sull'altalenanza del gruppo ... Lazio,concreto per Romagnoli È Alessio Romagnoli uno dei prossimi parametri zero finiti ...Nel sabato che ha visto la Roma agguantare un pareggio sofferto contro il Verona, il giornalista ed esperto di mercato per SkySport , Angelo Mangiante , ribadisce l'delper un giocatore giallorosso. In particolare, sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe l'ex Fiorentina, Jordan Veretout , sempre più relagato in panchina da José Mourinho dopo ...Per questo motivo i rossoneri vorrebbero provare ad accelerare per trovare il sostituto. Il futuro di Kessie al Milan è sempre più incerto, la possibilità che il calciatore saluti il Milan al termine ...Sulle sue tracce del bomber classe 2000 potrebbe esserci l’interesse del Milan e del PSG, due top club a livello europeo che potrebbero rilanciarlo in vista dei Mondiali in Qatar.