Milan | infortunio Ibrahimovic | lo svedese punta un big match

(Di sabato 19 febbraio 2022) L’disi è rivelato più insidioso del previsto, ma loun bigCome dichiarato da Pioli ieri in conferenza Zlatan etornerà a correre tra oggi e domani, mentre per vederlo di nuovo in gruppo occorrerà più tempo. L’infiammazione al tendine di Achille si è rivelato un avversario più insidioso del previsto. L’obiettivo ad oggi è esserci per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alcuni decisamente pesanti, da Koulibaly che ha saltato un mese e mezzo per unal ... Terzo posto per il, i cui calciatori - Ibra, Calabria, Rebic e Leao a parte - hanno accusato ...Ecco le sue parole: Credete nella sfortuna? L'Europeo saltato per, la Roma di Mourinho ... Certo, spero che episodi come quello con ilnon si ripetano, perché ci aspettiamo che tutto ...Dovrebbe essere così: almeno in casa nerazzurra, dove Alessandro Bastoni ha recuperato dall’infortunio ma deve scontare ancora ... dopo il pari contro il Napoli e la vittoria del Milan sulla Sampdoria ...La speranza sarebbe quella di riaverlo per lo scontro al vertice con il Milan, in programma il 6 marzo ... c’è da sottolineare che l’azzurro è al secondo stop per un simile infortunio: è accaduto ...