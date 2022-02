Miglior centrale Serie A: Sportmediaset snobba Koulibaly – Foto (Di sabato 19 febbraio 2022) Kalidou Koulibaly è uno dei centrali difensivi più forti d’Europa. Ci sono club pronti ad investire quaranta o cinquanta milioni di euro per acquistarlo, parliamo di grandissime squadre come Manchester United, PSG e Barcellona. Nonostante tutto non rientra tra i difensori più forti della Serie A, almeno secondo Sportmediaset. In un sondaggio la redazione ha chiesto agli utenti di scegliere il Miglior difensore del campionato italiano. Tra questi ci sono De Ligt, Tomori, Bremer e Skriniar, ma manca Koulibaly. Il sondaggio lanciato da Sport MediasetSarà che il difensore senegalese è fuori concorso perché nettamente il Migliore dei quattro? Perché altrimenti non si spiega come mai ci si sia potuti dimenticare di Koulibaly. Ma magari si voleva solo ... Leggi su napolipiu (Di sabato 19 febbraio 2022) Kalidouè uno dei centrali difensivi più forti d’Europa. Ci sono club pronti ad investire quaranta o cinquanta milioni di euro per acquistarlo, parliamo di grandissime squadre come Manchester United, PSG e Barcellona. Nonostante tutto non rientra tra i difensori più forti dellaA, almeno secondo. In un sondaggio la redazione ha chiesto agli utenti di scegliere ildifensore del campionato italiano. Tra questi ci sono De Ligt, Tomori, Bremer e Skriniar, ma manca. Il sondaggio lanciato da Sport MediasetSarà che il difensore senegalese è fuori concorso perché nettamente ile dei quattro? Perché altrimenti non si spiega come mai ci si sia potuti dimenticare di. Ma magari si voleva solo ...

