Michelle Hunziker, quella confessione su Eros Ramazzotti che fa sognare tutti (Di sabato 19 febbraio 2022) Michelle Hunziker si lascia andare ad una confessione su Eros Ramazzotti che fa sognare tutti i loro ammiratori: incredibile. Quello che ci è stato regalato nel corso della prima puntata di 'Michelle Impossibile' dalla splendida Michelle Hunziker ed il suo ex marito Eros Ramazzotti, diciamoci la verità, è uno di quei momenti che difficilmente dimenticheremo.

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker La dura reazione di Trussardi dopo il bacio tra Eros e Michelle Il bacio che Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si sono scambiati nel corso della prima puntata dello show di Canale 5 non smette di fare discutere. Se da una parte l'inatteso gesto ha riacceso la speranza dei ...

Michelle impossible, l'autocelebrazione in un 'one woman show' ...primo marito di Michelle, accolto con grande tenerezza nel ricordo del primo incontro e della nascita della figlia Aurora. Ora, a parte che è ancora fresca la notizia della separazione della Hunziker ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sempre più lontani: l'imprenditore toglie il "segui" da Instagram TGCOM Dopo il bacio con Eros Ramazzotti impazza il gossip su Michelle Hunziker: il nuovo giovanissimo fidanzato Un nuovo amore per Michelle Hunziker? Pare proprio di sì stando al gossip pubblicato da Dagospia. La showgirl e conduttrice televisiva è finita sulla bocca di tutti nelle ultime settimane per l’addio ...

Michelle Hunziker, quanto guadagna? Cifre da capogiro su patrimonio e mantenimento LOLNEWS.IT - Michelle Hunziker è al centro del gossip per il divorzio e il debutto con Michelle Impossible: quanto guadagna tra patrimonio e mantenimento? Ieri 16 febbraio ha debuttato col sul one ...

