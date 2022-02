"Mi appello a chi sa tenere un'arma". Il leader filorusso di Donetsk annuncia la "mobilitazione": Russia-Ucraina sul punto di non ritorno (Di sabato 19 febbraio 2022) Alta tensione tra Russia e Ucraina. Nella giornata di sabato 19 febbraio l'escalation è sempre più vicina a sfociare in un'invasione. Nelle prime ore della mattina il leader dell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, ha annunciato una mobilitazione generale. In un messaggio postato sul canale Telegram ufficiale delle autorità della regione separatista, Pushilin ha dichiarato: "Invito i nostri connazionali riservisti a recarsi ai commissariati militari. Oggi ho firmato un decreto sulla mobilitazione generale. Faccio appello a tutti gli uomini che sappiano tenere in mano un'arma a difendere le loro famiglie, i loro figli, le mogli e le loro madri. Insieme raggiungeremo la vittoria desiderata e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Alta tensione tra. Nella giornata di sabato 19 febbraio l'escalation è sempre più vicina a sfociare in un'invasione. Nelle prime ore della mattina ildell'autoproclamata repubblica popolare di, Denis Pushilin, hato unagenerale. In un messaggio postato sul canale Telegram ufficiale delle autorità della regione separatista, Pushilin ha dichiarato: "Invito i nostri connazionali riservisti a recarsi ai commissariati militari. Oggi ho firmato un decreto sullagenerale. Faccioa tutti gli uomini che sappianoin mano un'a difendere le loro famiglie, i loro figli, le mogli e le loro madri. Insieme raggiungeremo la vittoria desiderata e ...

