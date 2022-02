Meteo weekend: la coda della tempesta Eunice lambisce l’Italia. Ecco le conseguenze (Di sabato 19 febbraio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il transito della super tempesta Eunice sul Centro Nord Europa avrà delle conseguenze, seppur assai meno significative, anche sull’Italia. Il calo barico interesserà il bordo più settentrionale dell’anticiclone stimolando un richiamo di correnti umide sud occidentali che porteranno le prime nubi già in giornata ma che soprattutto tra sabato e domenica si assoceranno a qualche debole pioggia. Non una vera e propria perturbazione dunque ma un impulso instabile di lontana eredità atlantica che non porterà fenomeni significativi e fortunatamente nemmeno i forti venti che invece stanno flagellando il nord Europa. Altro affare sarà invece l’impulso freddo atteso a inizio settimana, quello potrà portare soprattutto a livello di venti qualche ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 19 febbraio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il transitosupersul Centro Nord Europa avrà delle, seppur assai meno significative, anche sul. Il calo barico interesserà il bordo più settentrionale dell’anticiclone stimolando un richiamo di correnti umide sud occidentali che porteranno le prime nubi già in giornata ma che soprattutto tra sabato e domenica si assoceranno a qualche debole pioggia. Non una vera e propria perturbazione dunque ma un impulso instabile di lontana eredità atlantica che non porterà fenomeni significativi e fortunatamente nemmeno i forti venti che invece stanno flagellando il nord Europa. Altro affare sarà invece l’impulso freddo atteso a inizio settimana, quello potrà portare soprattutto a livello di venti qualche ...

