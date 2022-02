Metalli critici, il Pentagono pensa allo stoccaggio strategico (Di sabato 19 febbraio 2022) Litio, terre rare e cobalto. Sono questi i Metalli rari che, secondo fonti non rivelate dall’agenzia Reuters, il Pentagono starebbe pensando di includere in un piano di stoccaggio strategico. L’obiettivo sembra essere quello di assicurarsi le quantità necessarie per soddisfare le necessità dell’industria della Difesa, quanto quello di incoraggiare il reshoring di fasi produttive legate alle tecnologie chiave per la decarbonizzazione, come batterie e magneti. Come riporta l’ultimo rapporto dello Us Geological Survey, che di recente ha anche proposto di aggiornare la lista di materiali critici per l’economia statunitense, gli Stati Uniti sono dipendenti per importazioni nette dall’estero per più del 90% per Metalli e composti di terre rare (principalmente Cina, Estonia, ... Leggi su formiche (Di sabato 19 febbraio 2022) Litio, terre rare e cobalto. Sono questi irari che, secondo fonti non rivelate dall’agenzia Reuters, ilstarebbendo di includere in un piano di. L’obiettivo sembra essere quello di assicurarsi le quantità necessarie per soddisfare le necessità dell’industria della Difesa, quanto quello di incoraggiare il reshoring di fasi produttive legate alle tecnologie chiave per la decarbonizzazione, come batterie e magneti. Come riporta l’ultimo rapporto dello Us Geological Survey, che di recente ha anche proposto di aggiornare la lista di materialiper l’economia statunitense, gli Stati Uniti sono dipendenti per importazioni nette dall’estero per più del 90% pere composti di terre rare (principalmente Cina, Estonia, ...

