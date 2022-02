Medagliere Olimpiadi Invernali Pechino 2022: Italia 13ma con 2 ori e 17 podi, Norvegia in fuga (Di sabato 19 febbraio 2022) Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 si disputano dal 2 al 20 febbraio. La capitale cinese accoglie la rassegna a cinque cerchi riservata agli sport della neve e del ghiaccio. I Giochi tornano in Asia dopo l’edizione di PyeongChang 2018 e in questa occasione si assegneranno ben 109 titoli in 15 sport: biathlon, bob, combinata nordica, curling, sci freestyle, hockey ghiaccio, pattinaggio artistico, speed skating, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino, snowboard. Si preannuncia grande spettacolo a Pechino, che diventa la prima città ad avere ospitato sia i Giochi in versione estiva (nel 2008) che in versione invernale. Lo spettacolo non mancherà per due settimane abbondanti, tutti gli appassionati di sport potranno farsi una sontuosa scorpacciata, dando come ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Ledisi disputano dal 2 al 20 febbraio. La capitale cinese accoglie la rassegna a cinque cerchi riservata agli sport della neve e del ghiaccio. I Giochi tornano in Asia dopo l’edizione di PyeongChang 2018 e in questa occasione si assegneranno ben 109 titoli in 15 sport: biathlon, bob, combinata nordica, curling, sci freestyle, hockey ghiaccio, pattinaggio artistico, speed skating, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino, snowboard. Si preannuncia grande spettacolo a, che diventa la prima città ad avere ospitato sia i Giochi in versione estiva (nel 2008) che in versione invernale. Lo spettacolo non mancherà per due settimane abbondanti, tutti gli appassionati di sport potranno farsi una sontuosa scorpacciata, dando come ...

