Marta Fascina e Berlusconi mai visti così | dopo il gol del Monza esplode la passione | clamoroso in tribuna | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 febbraio 2022) Galeotta fu la. Siamo allo stadio Brianteo, lo stadio deldi Silvio. E in, con occhiali e cappello viola, c'è proprio lui, il Cavaliere, il presidente. Giornata amara per i brianzoli, battuti dal Pisa per 2-1. Ma c'è stato un momento di gioia, il momentaneo vantaggio delfirmato da Mattia Valoti. Ed eccoci, dunque, allagaleotta:la rete, infatti, Silviosi è lasciato andare festeggiando con un tenero bacio alla compagna,come mostrato dal video trasmesso da Sky Sport. Un bacio inconsueto, insomma con pochi precedenti. Un momento di tenerezza, prima del ko del. La coppia si era anche ...