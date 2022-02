Maria Teresa Buccino, il body è minuscolo, i fan vedono tutto (Di sabato 19 febbraio 2022) Maria Teresa Buccino è stata in grado di seguire le orme della sorella Cristina, diventando una grande influencer e capace di scatti da urlo. Riuscire a conciliare il lavoro di influencer con quello di imprenditrice non è per nulla facile, ma Maria Teresa Buccino è riuscita a creare assieme alle sorelle un vero e proprio impero, non trascurando però il suo magnifico corpo, come dimostrano gli scatti bollenti su Instagram. Maria Teresa Buccino (Instagram)La terra di Calabria è sicuramente ricca di bellezze meravigliose, sia dal punto di vista paesaggistico che da quello di ragazze e ragazzi davvero molto affascinanti. La regione baciata dal sole è sempre stata infatti fonte di ispirazione per televisioni e case di moda che hanno così ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 febbraio 2022)è stata in grado di seguire le orme della sorella Cristina, diventando una grande influencer e capace di scatti da urlo. Riuscire a conciliare il lavoro di influencer con quello di imprenditrice non è per nulla facile, maè riuscita a creare assieme alle sorelle un vero e proprio impero, non trascurando però il suo magnifico corpo, come dimostrano gli scatti bollenti su Instagram.(Instagram)La terra di Calabria è sicuramente ricca di bellezze meravigliose, sia dal punto di vista paesaggistico che da quello di ragazze e ragazzi davvero molto affascinanti. La regione baciata dal sole è sempre stata infatti fonte di ispirazione per televisioni e case di moda che hanno così ...

