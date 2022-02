Mara Venier, Lamberto Sposini compie 70 anni e lei fa un gesto che lascia tutti senza parole (Di sabato 19 febbraio 2022) Mara Venier la conosciamo tutti per essere una conduttrice o meglio la conduttrice più amata di sempre, da intere generazioni. E’ tanto amata dai più grandi, ma anche dai giovani per questo suo modo di fare così scherzoso, allegro e cordiale. tutti la chiamano Zia Mara e questo lo abbiamo ben notato sul palco dell’Ariston in occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Mara Venier, la conduttrice più amata di sempre Ad ogni modo, Mara è anche molto amata e stimata dai colleghi e dai suoi più grandi amici. Ad esempio, Mara è molto amica di Lamberto Sposini, il noto conduttore che purtroppo diversi anni fa è stato colpito da un ictus. Ad ogni modo, nonostante da molti ... Leggi su cityroma (Di sabato 19 febbraio 2022)la conosciamoper essere una conduttrice o meglio la conduttrice più amata di sempre, da intere generazioni. E’ tanto amata dai più grandi, ma anche dai giovani per questo suo modo di fare così scherzoso, allegro e cordiale.la chiamano Ziae questo lo abbiamo ben notato sul palco dell’Ariston in occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo., la conduttrice più amata di sempre Ad ogni modo,è anche molto amata e stimata dai colleghi e dai suoi più grandi amici. Ad esempio,è molto amica di, il noto conduttore che purtroppo diversifa è stato colpito da un ictus. Ad ogni modo, nonostante da molti ...

Advertising

michele_bravi : Appuntamento domani su Rai 1 insieme a Mara Venier. #DomenicaIn - telodogratis : Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 20 febbraio 2022: scaletta e anticipazioni - naaat_jerulina : RT @Imnotre38975450: IL PROFILO CHE ANNUNCIA I #jeru IN QUALE REGIA SONO CON IL MEME DI MARA VENIER LO STO AMANDO AHAHAHAHHAHAHA - vanteteism : ‘quanto mi riconosco in mara venier’ idem - comeprocede : RT @01roberti: Sto male dal ridere con il profilo che annuncia le regie con le foto di Mara Venier ti prego non smettere mai #jeru https:/… -