Mara Venier e la sorpresa per il compleanno di Lamberto Sposini: "Sono in treno e vengo da te. I tuoi occhi, le tue carezze…" (Di sabato 19 febbraio 2022) Non solo Massimo Giletti, anche Mara Venier si è messa in viaggio da Roma per fare una sorpresa all'amico e collega Lamberto Sposini in occasione del suo 70esimo compleanno. Il giornalista, volto storico del Tg5, ha spento infatti 70 candeline ieri, venerdì 18 febbraio, e ha festeggiato con gli amici più intimi, come dimostrano gli scatti pubblicati dalla conduttrice veneta su Instagram. "Buon compleanno Lamberto mio, Sono 70", ha scritto nelle scorse ore Mara Venier. E ancora: "Sono in treno e arrivo da te". Poi la foto con tanto di torta e cappellino da party, che ha suscitato i commenti entusiasti dei suoi fan. Da diversi anni ormai, Lamberto

