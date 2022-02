Mara Venier è di nuovo insieme a lui | l’emozione prende il sopravvento

(Di sabato 19 febbraio 2022)ha passato il pomeriggio proprio con lui. Per la conduttrice è stato un momento emozionante che ha voluto condividere con i suoi fan. La conduttrice di Domenica In non ha mai nascosto che alcuni legami nati all’interno delle trasmissioni televisive l’hanno resa una persona migliore. Dei rapporti che ha continuato a coltivare anche dopo la fine della collaborazione, come in questo caso specifico.Venir è senza dubbio una delle donne più amate e seguite nel panorama televisivo italiano. Una lunga carriera che l’ha portata a farsi amare da un pubblico trasversale. Ogni domenica la seguono sia persone adulte che ragazzi che hanno preso a cuore questo suo lato pieno di energie e sempre ottimistico. Un volto che è diventato iconico nel corso degli anni, capace di catturare l’attenzione in tutto ciò che le ...

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

ce l'ha con chi era assente al compleanno di Lamberto Sposini? Lei in poche ore è riuscita a fare ...Torna, come ogni domenica che si rispetti, l'appuntamento con Domenica In , il salotto televisivo dipiù amato e seguito dal pubblico. La padrona di casa è pronta, per la 23esima puntata, ad accogliere in studio tantissimi ospiti, pronti a raccontarsi tra vita privata e carriera ai suoi ...Mara Venier ha passato il pomeriggio proprio con lui. Per la conduttrice è stato un momento emozionante che ha voluto condividere con i suoi fan. La conduttrice di Domenica In non ha mai nascosto che ...Mara Venier di corsa al compleanno di Lamberto Sposini, solo cinque minuti ma sufficienti per dirgli che non l’ha dimenticato e che non lo dimenticherà mai. La Venier ha preso il treno e da Roma è ...