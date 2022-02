(Di sabato 19 febbraio 2022) Andiamo a scoprire ledi, match valido per la 26a giornata di Premier League. Calcio d’inizio alle ore 18.30 all‘Etihad Stadium. I Citizens di Pep Guardiola sono saldamente al comando del campionato. Sono infatti ben nove i punti di vantaggio sul Liverpool secondo. In settimana è arrivata anche l’ipoteca sul passaggio ai quarti di Champions League. Infatti gli Sky Blues hanno vinto per 5 a 0 in trasferta sullo Sporting Lisbona. Gli Spurs allenati da Antonio Conte sono invece all’ottavo posto in campionato, comunque in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions. Infatti sono sei i punti di ritardo sul West Ham, ma con quattro partite da recuperare. È stato un 2022 da incubo per i londinesi, che hanno inanellato tre sconfitte di fila, che li ...

Advertising

tancredipalmeri : Cioè ma se il Manchester City ne ha fatti 4 di gol nel primo tempo allo Sporting, ma se lasciavano il sorteggio pre… - Sporting_CP : ?? 58' Golo do Manchester City. #SCPMCFC | 0-5 | #UCL #DiaDeSporting - infoitsport : Milan, intesa di massima con Leao per il rinnovo: gelate Arsenal e Manchester City - 11contro11 : Manchester City-#Tottenham, le formazioni ufficiali #ManchesterCity #Estero #11contro11 - _____Ciro______ : @EAFIFAMOBILE JULIAN ALVAREZ¡! (RIVER?MANCHESTER CITY) -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Commenta per primo A passo spedito verso il traguardo. Il Milan ha trovato una bozza d'intesa con Jorge Mendes per il rinnovo del contratto di Rafael Leao . La definizione dell'affare è prevista nei ...Al momento le due squadre in vantaggio per accaparrarsi il classe 2000 sono Real Madrid e, ma il Barcellona non ha perso del tutto le speranze. Sembra infatti che il presidente ...Le formazioni ufficiali di Manchester City-Tottenham, sfida valevole per la 26ª giornata della Premier League 2021/2022. Il Manchester City prova l’allungo decisivo. Non sarà facile perché si troverà ...Manchester City-Tottenham è la sfida principale della 26a Giornata della Premier League. Un incontro che arriva in un momento delicatissimo per gli Spurs, che hanno perso le ultime due partite giocate ...