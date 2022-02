Manchester City-Tottenham | Kulusevski segna il suo primo gol con gli Spurs VIDEO

Advertising

tancredipalmeri : Cioè ma se il Manchester City ne ha fatti 4 di gol nel primo tempo allo Sporting, ma se lasciavano il sorteggio pre… - Sporting_CP : ?? 58' Golo do Manchester City. #SCPMCFC | 0-5 | #UCL #DiaDeSporting - despite_qwame : RT @DiMarzio: .@SpursOfficial I Primo gol con il #Tottenham per Dejan #Kulusevski - junews24com : Kulusevski sblocca Manchester City Tottenham: primo gol con gli Spurs - VIDEO - - stefano897 : RT @DiMarzio: .@SpursOfficial I Primo gol con il #Tottenham per Dejan #Kulusevski -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Commenta per primo Il tecnico delPep Guardiola ha rivelato che la scorsa estate il club aveva fatto ben quattro offerte per portare aHarry Kane, ma sono state tutte respinte. Lo riporta Mail.In attesa del big match trae Tottenham, ben sei le partite giocate nel pomeriggio in Premier League. Il Liverpool, reduce dal successo in casa dell'Inter in Champions, si impone per 3 - 1 contro il Norwich in ...Incredibile all’Etihad Stadium. Nel match tra Manchester City e Tottenham, al quarto minuto di gara, l’ex Juventus Dejan Kulusevski ha portato in vantaggio la sua squadra. 0-1 quindi per i ragazzi di ...Il Tottenham sta vivendo un momento difficile, in Premier, e in questa giornata affronta la capolista (fin ora) incontrastata, il Manchester City. Gli Spurs hanno però messo subito in discesa la ...