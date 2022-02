Manchester City-Tottenham, che avvio di Kulusevski: l’ex Juventus in gol [VIDEO] (Di sabato 19 febbraio 2022) avvio super del Tottenham sul campo del Manchester City: è in corso il big match della giornata di Premier League tra due squadre in lotta per obiettivi importanti della classifica, soprattutto la compagine di Guardiola è la favorita per la vittoria del titolo. La squadra di Antonio Conte non è reduce da un buon momento, ma l’inizio di partita contro il Manchester City è stato da grande. Il Tottenham è passato in vantaggio dopo appena 4 minuti con un bel gol di Kulusevski, l’ex Juventus rappresenta un calciatore di assoluto livello per il presente ma soprattutto per il futuro. SON POUR Kulusevski ? #MCITOT pic.twitter.com/qZ1wqPOBkN — YOUSSEF?? (@youssefmagra) February 19, 2022 L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 febbraio 2022)super delsul campo del: è in corso il big match della giornata di Premier League tra due squadre in lotta per obiettivi importanti della classifica, soprattutto la compagine di Guardiola è la favorita per la vittoria del titolo. La squadra di Antonio Conte non è reduce da un buon momento, ma l’inizio di partita contro ilè stato da grande. Ilè passato in vantaggio dopo appena 4 minuti con un bel gol dirappresenta un calciatore di assoluto livello per il presente ma soprattutto per il futuro. SON POUR? #MCITOT pic.twitter.com/qZ1wqPOBkN — YOUSSEF?? (@youssefmagra) February 19, 2022 L'articolo ...

