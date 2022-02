Ma quale ripartenza | con l’obbligo vaccinale per over 50 l’Italia lascia a casa mezzo milione di lavoratori

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 19 febbraio 2022) Dal 15 febbraio gli50 non muniti di super green pass sono impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro, non potendo esercitare in alcun modo la propria professione, ed hanno dovuto incassare anche lo stop dello stipendio mensile, poiché ritenuti assenti ingiustificati. Una situazione paradossale figlia della recente scelta del gno italiano di introdurre, pena la cancellazione di ogni libertà civile basilare, sia anche quella di lavorare. Scenario raccapricciante che non ha eguali se osserviamo le altre nazioni europee, dove il certificato verde non esiste o comunque è strettamente limitato ad alcune categorie lavorative. Abbiamo spesso denunciato nel merito e nel metodo le decisioni dell’esecutivo italiano, motivazione per cui osteggiamo anche questa scelta, che lede le fondamenta di ...