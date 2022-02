“Ma che senso ha?”: Luca Bizzarri perde la calma, stavolta lo sfogo è pesante (Di sabato 19 febbraio 2022) Il conduttore Luca Bizzarri si è lasciato andare ad un durissimo sfogo attraverso i social: nel mirino anche un volto molto in vista L’attore Luca Bizzarri (GettyImages)In queste ore il nome di Luca Bizzarri, conduttore ed attore noto, è finito al centro di una nuova accesissima polemica. Il tema centrale questa volta è ancora la pandemia da Covid-19 ed in particolare la scelta di continuare a fare uso del Super Green Pass. Il certificato verde è ancora indispensabile nei luoghi al chiuso mentre risulta non essere obbligatorio all’aperto. Secondo il conduttore le cose dovrebbero cambiare ulteriormente visti gli attuali numeri dei contagiati e dei ricoverati. Inoltre nel suo mirino è finito anche un noto volto femminile della politica italiana ovvero Giorgia ... Leggi su specialmag (Di sabato 19 febbraio 2022) Il conduttoresi è lasciato andare ad un durissimoattraverso i social: nel mirino anche un volto molto in vista L’attore(GettyImages)In queste ore il nome di, conduttore ed attore noto, è finito al centro di una nuova accesissima polemica. Il tema centrale questa volta è ancora la pandemia da Covid-19 ed in particolare la scelta di continuare a fare uso del Super Green Pass. Il certificato verde è ancora indispensabile nei luoghi al chiuso mentre risulta non essere obbligatorio all’aperto. Secondo il conduttore le cose dovrebbero cambiare ulteriormente visti gli attuali numeri dei contagiati e dei ricoverati. Inoltre nel suo mirino è finito anche un noto volto femminile della politica italiana ovvero Giorgia ...

IlContiAndrea : Oh tutto bello. Vedere le stories con discoteche piene, in libertà, tutti ammassati. Nulla da dire. Ma a questo pun… - LucaBizzarri : Ma che stupidaggine è tenere il green pass senza più emergenza? Nessun senso. Ma regalate le elezioni direttamente… - lucatelese : La lettera di Tiziano Renzi non è “privata”, non parla di una malattia o di un amore, è una lettera politica che pa… - coralinemood : IN CHE SENSO HA BALLATO AMOREEE???? - Fragar1970 : @costa_costa1967 @macchietta5 @borghi_claudio Lei dice che anche se venisse tolto il GP ma restasse lobbligo vaccin… -

