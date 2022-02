Luigi De Siervo: “Serie A in campo negli USA durante i Mondiali” (Di sabato 19 febbraio 2022) La Serie A corre verso un torneo amichevoli negli Stati Uniti d’America mentre il Mondiale è in corso di svolgimento. Sperando sia impegnata anche la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini che dovrà affrontare le forche caudine del doppio playoff per staccare il pass per la fase finale della manifestazione iridata. Il piano del massimo campionato di calcio nostrano è chiaro: mantenere i calciatori in forma nel periodo di stop forzato del campionato e, contestualmente, promuovere il football tricolore in un mercato che Lugi De Siervo ha dipinto come “strategico”. Il tutto dovrebbe svolgersi tra metà novembre e l’inizio di gennaio. Le parole di Luigi De Siervo Verso nuovi mercati internazionali per promuovere il calcio italiano. Magari attirando nuove sponsorizzazioni e nuovi introiti che, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) LaA corre verso un torneo amichevoliStati Uniti d’America mentre il Mondiale è in corso di svolgimento. Sperando sia impegnata anche la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini che dovrà affrontare le forche caudine del doppio playoff per staccare il pass per la fase finale della manifestazione iridata. Il piano del massimo campionato di calcio nostrano è chiaro: mantenere i calciatori in forma nel periodo di stop forzato del campionato e, contestualmente, promuovere il football tricolore in un mercato che Lugi Deha dipinto come “strategico”. Il tutto dovrebbe svolgersi tra metà novembre e l’inizio di gennaio. Le parole diDeVerso nuovi mercati internazionali per promuovere il calcio italiano. Magari attirando nuove sponsorizzazioni e nuovi introiti che, ...

