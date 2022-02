L' Ucraina | “Grati a Draghi per aver accettato di mediare con Mosca” I leader filorussi del Donbass | “Mobilitazione generale” Biden | Putin ha scelto una guerra “catastrofica”

Advertising

neifatti : Ucraina, l’ambasciatore a Roma: “Grati a Draghi, ha accettato di mediare con Putin” - ClaudioDeConto2 : Ucraina, von der Leyen: attacco costerebbe alla Russia un futuro prospero | L'ambasciatore di Kiev a Roma: 'Grati a… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, l'ambasciatore a Roma: 'Grati a Draghi, ha accettato di mediare con Putin' #ucraina #draghi #kiev #putin #ru… - News24_it : Ucraina, von der Leyen: attacco costerebbe alla Russia un futuro prospero | L'ambasciatore di Kiev a Roma: 'Grati a… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, l'ambasciatore a Roma: 'Grati a Draghi, ha accettato di mediare con Putin' #ucraina #draghi #kiev #putin #ru… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Grati

"Siamoagli Stati Uniti", ha affermato, ribadendo la disponibilità di Kiev ad un percorso ...hanno fatto una valutazione congiunta degli ultimi sviluppi della situazione al confine trae ..."Siamoal Presidente Draghi per aver accettato la richiesta di mediazione per consentire un ...potere per togliere qualsiasi motivo alla Russia che possa giustificare l'invasione dell'. Se ...«Siamo grati al presidente Draghi per aver accettato la richiesta di mediazione per consentire un incontro tra i presidenti ucraino e russo perché crediamo nel dialogo diplomatico come l'unica ...Non perché vogliamo un conflitto ma perché stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per togliere ogni motivo che la Russia può addurre per giustificare l'invasione dell'Ucraina". Lo ha detto il ...