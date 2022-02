L’Ucraina dell’est è in fiamme, Biden: “La Russia cerca di creare falsi pretesti per la guerra” (Di sabato 19 febbraio 2022) Gli Usa hanno ragione di credere che la Russia “intende attaccare” L’Ucraina nei prossimi giorni, o nelle prossime settimane. “Sono convinto che Vladimir Putin ha preso la decisione di invadere”, ha aggiunto Biden.“Non è mai troppo tardi” per la diplomazia, ha sottolineato il presidente Usa, lasciando aperta la porta al negoziato con Mosca e ricordando l’incontro tra i ministri degli esteri di Usa e Russia. Biden ha detto che “potrebbe non essere saggio” per il presidente ucraino Volomydyr Zelensy lasciare il paese ora, sullo sfondo dell’escalation con Mosca. “Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sintonia” sulla crisi ucraina: lo ha detto Joe Biden parlando dalla Casa Bianca. ‘La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Gli Usa hanno ragione di credere che la“intende attaccare”nei prossimi giorni, o nelle prossime settimane. “Sono convinto che Vladimir Putin ha preso la decisione di invadere”, ha aggiunto.“Non è mai troppo tardi” per la diplomazia, ha sottolineato il presidente Usa, lasciando aperta la porta al negoziato con Mosca e ricordando l’incontro tra i ministri degli esteri di Usa eha detto che “potrebbe non essere saggio” per il presidente ucraino Volomydyr Zelensy lasciare il paese ora, sullo sfondo dell’escalation con Mosca. “Nonostante i tentativi delladi dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sintonia” sulla crisi ucraina: lo ha detto Joeparlando dalla Casa Bianca. ‘La ...

