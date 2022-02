Lollobrigida bronzo nella mass start di pattinaggio velocità

(Di sabato 19 febbraio 2022) Pechino – Sul ghiaccio del National Speed Skating Oval l’Italia festeggia la sua 17esima medaglia ai Giochi Invernali di Pechino. E ancora una volta porta la firma di Francesca, che dopo l’argento nei 3000, si prende ildidi. La 31enne romana chiude a 25 centesimi dall’olandese Irene Schouten, oro, mentre l’argento va alla canadese Ivanie Blondin. “Sono contentissima. Il mio carattere ha fatto la differenza in questa Olimpiade, volevo portare a casa una medaglia in questa gara e ci sono riuscita” ha detto l’azzurra dopo la gara. “Contro ogni scaramanzia diciassette avevo detto e a diciassette siamo arrivati! Grazie ad una spettacolare Francescache con questo ...

Mario Nicoliello per gazzetta.it francescaSi gode la seconda medaglia dei Giochi e intanto si prepara a sventolare il tricolore nella cerimonia di chiusura. Francescasprizza gioia dappertutto, mentre racconta la sua finale nella zona ...'Quattro anni sono lunghi e non sono più giovane. Avrò bisogno di risparmiare le mie energie e ottenere un buon programma' . Francesca, subito dopo ilconquistato nella mass start femminile a Pechino 2022, rivolge così un pensiero a Milano - Cortina 2026 . 'Le mie Olimpiadi sono finite ma mi aspettano tre ...Francesca Lollobrigida è medaglia di bronzo nella finale della mass start del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali di Pechino. L'azzurra è stata preceduta dall'olandese Irene Schouten, oro ...Ecco come ci hanno fatto sognare. Francesca Lollobrigida, la “romana” del ghiaccio Argento nei 3 mila metri e bronzo della massa start del pattinaggio pista lunga, è stata la prima a rompere il ...