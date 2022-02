Lo staff di Lulù si esprime sulla finale: Manuel Bortuzzo interviene (FOTO) (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ex gieffino Manuel Bortuzzo lascia un dolce messaggio tra i commenti del post pubblicato dallo staff di Lulù L’ex gieffino Manuel Bortuzzo ha concluso la sua esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia da alcune settimane. Nel reality show di Canale 5 sta proseguendo la sua esperienza Lulù Selassié. La princess e Manuel sono riusciti dentro la Casa a viversi il loro amore, nonostante gli alti e bassi affrontati. Manuel sostiene quotidianamente la sua dolce princess attraverso i social, con messaggi e dediche. Lulù Selassié nella scorsa puntata andata in onda è riuscita a conquistare la finale e anche il cuore di milioni di italiani che seguono e amano il Grande Fratello VIP. La giovane ... Leggi su 361magazine (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ex gieffinolascia un dolce messaggio tra i commenti del post pubblicato dallodiL’ex gieffinoha concluso la sua esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia da alcune settimane. Nel reality show di Canale 5 sta proseguendo la sua esperienzaSelassié. La princess esono riusciti dentro la Casa a viversi il loro amore, nonostante gli alti e bassi affrontati.sostiene quotidianamente la sua dolce princess attraverso i social, con messaggi e dediche.Selassié nella scorsa puntata andata in onda è riuscita a conquistare lae anche il cuore di milioni di italiani che seguono e amano il Grande Fratello VIP. La giovane ...

Advertising

361_magazine : - _comedincanto : Buongiorno staff di Lulù!! Ma un post decente, ancora non sapete farlo ?? #fairylu - Anna88646830 : Non capisco la gente ma sopratutto gli autori di qsto programma a nn vedere l'egoismo di lulu nei confronti di tu… - la_akasette : @anninaa00 AHHAAHHA perché dayane che ha fatto appelli quello non lo conti? Ti credi tu. Che lo staff di soleil ha… - annacirina1 : RT @Soleil_stasi: Grazie a quel 40% che c'è sempre e non scende mai dal carro ? Complimenti sinceri a Lulu per il risultato di stasera e pe… -

Ultime Notizie dalla rete : staff Lulù Alex Belli a Delia Duran 'Organizziamo scambio fedi'/ Ma Gf Vip riprende 'teatrino' Jessica Selassiè, il triste ricordo su Lulù/ "Pensavano fosse adottata" Alex, tuttavia, ha detto a ... inoltre, lo staff di Soleil ha risposto su Instagram ad alcune domande , spendendo parole negative ...

Partygate, il rapporto Gray accusa il premier britannico Secondo una portavoce, Johnson ha partecipato alla "riunione - compleanno" del suo staff per "meno di dieci minuti". La cena di Natale del 18 dicembre 2020 - in cui era coinvolta anche Allegra ...

Jessica Selassiè, il triste ricordo su/ "Pensavano fosse adottata" Alex, tuttavia, ha detto a ... inoltre, lodi Soleil ha risposto su Instagram ad alcune domande , spendendo parole negative ...Secondo una portavoce, Johnson ha partecipato alla "riunione - compleanno" del suoper "meno di dieci minuti". La cena di Natale del 18 dicembre 2020 - in cui era coinvolta anche Allegra ...