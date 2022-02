LIVE Vuelta a Andalucia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: vince Poels che si prende la maglia di leader! (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 Il terzo posto è di Mauri Vansevenant (Quick Step-Alpha Vinyl), che ha regolato i compagni di fuga. 16.26 Secondo posto per Lutsenko, battuto in volata. A 18” il gruppetto Lopez. 16.26 vince WOUT Poels! GRAN VITTORIA, DI NUOVO A BRACCIA ALZATE DOPO DUE ANNI E MEZZO E NUOVO LEADER DELLA GENERALE! 16.25 È Poels a lanciare la volata, Lutsenko prova a superarlo… 16.24 Ultimo chilometro, e Jefferson Cepeda tenta di rifarsi sotto. Ma è probabilmente tarsi. La strada torna leggermente a salire. 16.24 E anche dietro oramai si sono resi conto, alzandosi sui pedali. 16.21 Oramai la vittoria è un discorso tra Alexey Lutsenko (Astana) e Wout Poels (Bahrain-Victorious), con 30” di vantaggio a 3 chilometri dall’arrivo. 16.19 Mauri Vansevenant adesso ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.29 Il terzo posto è di Mauri Vansevenant (Quick Step-Alpha Vinyl), che ha regolato i compagni di fuga. 16.26 Secondo posto per Lutsenko, battuto in volata. A 18” il gruppetto Lopez. 16.26WOUT! GRAN VITTORIA, DI NUOVO A BRACCIA ALZATE DOPO DUE ANNI E MEZZO E NUOVO LEADER DELLA GENERALE! 16.25 Èa lanciare la volata, Lutsenko prova a superarlo… 16.24 Ultimo chilometro, e Jefferson Cepeda tenta di rifarsi sotto. Ma è probabilmente tarsi. La strada torna leggermente a salire. 16.24 E anche dietro oramai si sono resi conto, alzandosi sui pedali. 16.21 Oramai la vittoria è un discorso tra Alexey Lutsenko (Astana) e Wout(Bahrain-Victorious), con 30” di vantaggio a 3 chilometri dall’arrivo. 16.19 Mauri Vansevenant adesso ...

