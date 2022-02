LIVE Speed skating, Mass Start Olimpiadi 2022 in DIRETTA: tra poco Lollobrigida, oro Swings tra gli uomini (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.41 Andrea Giovannini conclude 11° nella classifica finale. Per lui Olimpiade da dimenticare. 9.39 Doppia medaglia per la Corea del Sud: argento a Chung, bronzo a Lee. Giovannini ha tagliato il traguardo in settima posizione, ma sarà più indietro nella classifica finale non avendo raccolto punti agli sprint intermedi. Anonima la gara dell’azzurro: è rimasto sempre al coperto, poi nel finale non ha avuto la forza per sprintare con i migliori. 9.38 Oro meritatissimo per Swings, ha dominato. Ha chiuso su tutti gli attacchi e poi in volata non ha dato scampo agli avversari. Giovannini mai in corsa per il podio, peccato. 9.37 Due giri alla fine, Giovannini prova a risalire. Ultimo giro! 9.36 Allungo del giapponese Tsuchiya, che si porta dietro Bergsma: giapponese e olandese transitano davanti al ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.41 Andrea Giovannini conclude 11° nella classifica finale. Per lui Olimpiade da dimenticare. 9.39 Doppia medaglia per la Corea del Sud: argento a Chung, bronzo a Lee. Giovannini ha tagliato il traguardo in settima posizione, ma sarà più indietro nella classifica finale non avendo raccolto punti agli sprint intermedi. Anonima la gara dell’azzurro: è rimasto sempre al coperto, poi nel finale non ha avuto la forza per sprintare con i migliori. 9.38 Oro meritatissimo per, ha dominato. Ha chiuso su tutti gli attacchi e poi in volata non ha dato scampo agli avversari. Giovannini mai in corsa per il podio, peccato. 9.37 Due giri alla fine, Giovannini prova a risalire. Ultimo giro! 9.36 Allungo del giapponese Tsuchiya, che si porta dietro Bergsma: giapponese e olandese transitano davanti al ...

