LIVE Sci di fondo, 50 km tl Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si gareggia sui 30 km a tecnica libera! Battaglia Norvegia-Russia per l’oro (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.54: Per l’Italia due sono i protagonisti: Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura, in una gara nella quale le speranze di medaglia per la squadra azzurra sono praticamente nulle. 7.51: Sarà anche l’occasione per rendere omaggio ad un atleta che affronta la sua ultima gara olimpica: lo svizzero Dario Cologna che ha davvero segnato l’epoca recente del fondo 7.47: E’ ancora Russia contro Norvegia e cambia poco da 50 a 30 km. Klaebo, Bolshunov: questi i grandi e principali protagonisti annunciati, anche se Yakimushkin, Krueger, Roethe e diversi altri sono pronti. 7.44: Si tratta dell’ultimo impegno maschile. Questa gara è un pilastro della disciplina, essendo l’unica a essere andata in scena in tutte le edizioni della storia. Quello del 2022 sarà ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.54: Per l’Italia due sono i protagonisti: Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura, in una gara nella quale le speranze di medaglia per la squadra azzurra sono praticamente nulle. 7.51: Sarà anche l’occasione per rendere omaggio ad un atleta che affronta la sua ultima gara olimpica: lo svizzero Dario Cologna che ha davvero segnato l’epoca recente del7.47: E’ ancoracontroe cambia poco da 50 a 30 km. Klaebo, Bolshunov: questi i grandi e principali protagonisti annunciati, anche se Yakimushkin, Krueger, Roethe e diversi altri sono pronti. 7.44: Si tratta dell’ultimo impegno maschile. Questa gara è un pilastro della disciplina, essendo l’unica a essere andata in scena in tutte le edizioni della storia. Quello delsarà ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 50 km sci di fondo: aggiornamento in DIRETTA - #Pechino #fondo: #aggiornamento - zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: partenza rinviata alle 4.00. Prossima decisione alle 3.30 -… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 slalom parallelo a squadre sci alpino: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #slalom #parallelo… - Eurosport_IT : ? ANNULLATO IL PARALLELO A SQUADRE Non ci sono le condizioni meteo per gareggiare, gara rinviata a domani ?? Tutti… - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, i risultati di oggi in diretta live: Penultima giornata di gare a Pechino. Rinviata la partenz… -