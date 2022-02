LIVE Pattinaggio artistico, Coppie Olimpiadi 2022 in DIRETTA: sfida stellare Russia-Cina! Della Monica-Guarise vogliono la top 10 (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01: Questa la classifica del programma corto delle Coppie di artistico: 1 CHN SUI Wenjing / HAN Cong 84.41 Q 2 ROC TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir 84.25 Q 3 ROC MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr 82.76 Q 4 ROC BOIKOVA Aleksandra / KOZLOVSKII Dmitrii 78.59 Q 5 CHN PENG Cheng / JIN Yang 76.10 Q 6 USA KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon 74.23 Q 7 USA CAIN-GRIBBLE Ashley / LEDUC Timothy 74.13 Q 8 JPN MIURA Riku / KIHARA Ryuichi 70.85 Q 9 GEO SAFINA Karina / BERULAVA Luka 66.11 Q 10 ITA Della Monica Nicole / Guarise Matteo 63.58 Q 11 ESP BARQUERO Laura / ZANDRON Marco 63.34 Q 12 CAN JAMES Vanessa / RADFORD Eric 63.03 Q 13 CAN MOORE-TOWERS Kirsten / MARINARO Michael 62.51 Q 14 GER HASE Minerva Fabienne / SEEGERT Nolan 62.37 ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.01: Questa la classifica del programma corto delledi: 1 CHN SUI Wenjing / HAN Cong 84.41 Q 2 ROC TARASOVA Evgenia / MOROZOV Vladimir 84.25 Q 3 ROC MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr 82.76 Q 4 ROC BOIKOVA Aleksandra / KOZLOVSKII Dmitrii 78.59 Q 5 CHN PENG Cheng / JIN Yang 76.10 Q 6 USA KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon 74.23 Q 7 USA CAIN-GRIBBLE Ashley / LEDUC Timothy 74.13 Q 8 JPN MIURA Riku / KIHARA Ryuichi 70.85 Q 9 GEO SAFINA Karina / BERULAVA Luka 66.11 Q 10 ITANicole /Matteo 63.58 Q 11 ESP BARQUERO Laura / ZANDRON Marco 63.34 Q 12 CAN JAMES Vanessa / RADFORD Eric 63.03 Q 13 CAN MOORE-TOWERS Kirsten / MARINARO Michael 62.51 Q 14 GER HASE Minerva Fabienne / SEEGERT Nolan 62.37 ...

Advertising

flamminiog : RT @Eurosport_IT: Questa mattina Francesca Lollobrigida ci aspetta per colazione! ?? Non fate tardi! ???? ?? Le semifinali di pattinaggio di… - Armando43916959 : RT @Eurosport_IT: Questa mattina Francesca Lollobrigida ci aspetta per colazione! ?? Non fate tardi! ???? ?? Le semifinali di pattinaggio di… - Eurosport_IT : Questa mattina Francesca Lollobrigida ci aspetta per colazione! ?? Non fate tardi! ???? ?? Le semifinali di pattinag… - zazoomblog : LIVE – Pattinaggio artistico programma libero coppie Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Pattinaggio… - zazoomblog : LIVE – Pattinaggio artistico programma libero coppie Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Pattinaggio… -