LIVE Pattinaggio artistico, Coppie Olimpiadi 2022 in DIRETTA: sfida stellare Russia-Cina! Della Monica-Guarise per la top 10! Bene Ghilardi-Ambrosini (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23: E’ il momento Della coppia tedesca tedesca Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert, 14mi dopo il programma corto. Hase ha 21 anni, è di Berlino, come Seegert che ha 29 anni. Sono allenati fra Berlino, Sochi e Oberstdorf da Dmitri Savin e Fedor Klimov. Vantano come miglior risultato un quinto posto agli Europei 2020, sono stati ottavi a Tallinn e 13mi ai Mondiali 2019. Sono al debutto olimpico. Si esibiscono su People Help The People di Birdy 12.22: La coppia israeliana composta da Hailey Kops e Evgeni Krasnopolski, 15ma dopo lo short program, totalizza un punteggio nel libero di 97.83 (47.20,20+50.63), per un totale di 153.82, sono secondi alle spalle degli azzurri 12.20: Tanti errori per gli israeliani che avevano fatto molto meglio nel programma corto su cui avevano puntato tutto. ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23: E’ il momentocoppia tedesca tedesca Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert, 14mi dopo il programma corto. Hase ha 21 anni, è di Berlino, come Seegert che ha 29 anni. Sono allenati fra Berlino, Sochi e Oberstdorf da Dmitri Savin e Fedor Klimov. Vantano come miglior risultato un quinto posto agli Europei 2020, sono stati ottavi a Tallinn e 13mi ai Mondiali 2019. Sono al debutto olimpico. Si esibiscono su People Help The People di Birdy 12.22: La coppia israeliana composta da Hailey Kops e Evgeni Krasnopolski, 15ma dopo lo short program, totalizza un punteggio nel libero di 97.83 (47.20,20+50.63), per un totale di 153.82, sono secondi alle spalle degli azzurri 12.20: Tanti errori per gli israeliani che avevano fatto molto meglio nel programma corto su cui avevano puntato tutto. ...

