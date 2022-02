LIVE Pattinaggio artistico, Coppie Olimpiadi 2022 in DIRETTA: sfida stellare Russia-Cina! Della Monica-Guarise fuori dalla top 10! 14mi Ghilardi-Ambrosini (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19: La coppia georgiana Karina Safina / Luka Berulava, nona dopo lo short program, totalizza un punteggio di 126.33 (63.88+62.45), totale di 192.44, primato personale e primo posto provvisorio. Applausi! 13.17: Grande programma Della coppia georgiana che commette pochissimi sbavature e piazzano tutti gli elementi di salto di qualità! Andranno in testa con distacco e potrebbero anche dare l’assalto a chi li ha preceduti 13.15: Bene il Triple Rittberger lanciato, bene il Triplo Salchow lanciato 13.14: Bene Triplo Twist, bene la combinazione in parallelo Triplo Toeloop+Doppio Toeloop+Doppio Toeloop, bene Triplo Salchow in parallelo 13.13: Si chiude il secondo gruppo con la coppia georgiana Karina Safina / Luka Berulava, nona dopo lo short program. Safina è nata a Cheliabinsk in ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.19: La coppia georgiana Karina Safina / Luka Berulava, nona dopo lo short program, totalizza un punteggio di 126.33 (63.88+62.45), totale di 192.44, primato personale e primo posto provvisorio. Applausi! 13.17: Grande programmacoppia georgiana che commette pochissimi sbavature e piazzano tutti gli elementi di salto di qualità! Andranno in testa con distacco e potrebbero anche dare l’assalto a chi li ha preceduti 13.15: Bene il Triple Rittberger lanciato, bene il Triplo Salchow lanciato 13.14: Bene Triplo Twist, bene la combinazione in parallelo Triplo Toeloop+Doppio Toeloop+Doppio Toeloop, bene Triplo Salchow in parallelo 13.13: Si chiude il secondo gruppo con la coppia georgiana Karina Safina / Luka Berulava, nona dopo lo short program. Safina è nata a Cheliabinsk in ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 19 febbraio in DIRETTA: bronzo Lollobrigida ora il pattinaggio artistico - #Olimpiadi… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Questa mattina Francesca Lollobrigida ci aspetta per colazione! ?? Non fate tardi! ???? ?? Le semifinali di pattinaggio di… - Armando43916959 : RT @Eurosport_IT: Questa mattina Francesca Lollobrigida ci aspetta per colazione! ?? Non fate tardi! ???? ?? Le semifinali di pattinaggio di… - Eurosport_IT : Questa mattina Francesca Lollobrigida ci aspetta per colazione! ?? Non fate tardi! ???? ?? Le semifinali di pattinag… - zazoomblog : LIVE – Pattinaggio artistico programma libero coppie Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Pattinaggio… -