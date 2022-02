LIVE Olimpiadi Pechino 2022, 19 febbraio in DIRETTA: bronzo Lollobrigida nella mass start! Oro Svezia nel curling (Di sabato 19 febbraio 2022) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK IL MEDAGLIERE DELLE Olimpiadi DI Pechino 2022 AGGIORNATO IN TEMPO REALE PROGRAMMA Olimpiadi INVERNALI 19 febbraio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Giorno 15, ma in Cina si è già alla diciottesima giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno altri otto titoli e ci sarà spazio in tutte le gare per 23 azzurri tra bob, sci alpino, sci di fondo, speed skating e pattinaggio di figura. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: tutti i risultati delle ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK IL MEDAGLIERE DELLEDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE PROGRAMMAINVERNALI 19Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delleInvernali di. Giorno 15, ma in Cina si è già alla diciottesima giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno altri otto titoli e ci sarà spazio in tutte le gare per 23 azzurri tra bob, sci alpino, sci di fondo, speed skating e pattinaggio di figura. OA Sport vi propone latestuale integrale delleinvernali di: tutti i risultati delle ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gara cancellata. Recupero domani: il nuovo orario - News24_it : LIVE Pechino 2022: figura, Della Monica-Guarise e Ghilardi-Ambrosini alle 12 - La Gazzetta dello Sport - News24_it : LIVE Pechino 2022: pista lunga, Giovannini 11° nella mass start. Ora la Lollobrigida - La Gazzetta dello Sport - Quotidianinet : LIVE Pechino 2022: pista lunga, Giovannini e Lollobrigida in finale nella mass start - zazoomblog : LIVE Svezia-Gran Bretagna curling Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Edin in vantaggio 3-2 all’intervallo - #Svezia… -