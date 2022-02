LIVE Olimpia Milano-Brescia 69-63, Coppa Italia basket 2022 in DIRETTA: Milano gestisce il vantaggio e vola in match, Brescia c’ha provato fino alla fine! (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:10 Finisce qui la nostra DIRETTA LIVE per questa prima avvincente semifinale di Coppa Italia. Grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata ed un saluto sportivo! Termina qui il match! E’ l’Olimpia Milano ad aggiudicarsi la sfida per 69-63 e ad accedere alla finale di domani sera, dove attenderà la vincente tra Tortona e Virtus Bologna! Top scorer per l’Armani Exchange Sergio Rodriguez (22 punti), insieme ai 12 punti di Devon Hall e Gigi Datome. Onore alla Germani che ha lottato fino alla fine, con 19 punti di Della Valle e 11 di John Petrucelli! 69-63 Solo un libero segnato da Malcolm Delaney Ultimo ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 Finisce qui la nostraper questa prima avvincente semifinale di. Grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata ed un saluto sportivo! Termina qui il! E’ l’ad aggiudicarsi la sfida per 69-63 e ad accederefinale di domani sera, dove attenderà la vincente tra Tortona e Virtus Bologna! Top scorer per l’Armani Exchange Sergio Rodriguez (22 punti), insieme ai 12 punti di Devon Hall e Gigi Datome. OnoreGermani che ha lottatofine, con 19 punti di Della Valle e 11 di John Petrucelli! 69-63 Solo un libero segnato da Malcolm Delaney Ultimo ...

