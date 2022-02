LIVE Olimpia Milano-Brescia 54-50, Coppa Italia basket 2022 in DIRETTA: Armani Exchange ancora avanti, Brescia prova a rimanere a contatto (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57-50 Spara dall’arco Gigi Datome! 10 punti per l’ex Fenerbahce, Milano va a +7 Incomincia l’ultimo quarto! La tripla sulla sirena di Moss non va a segno! Finisce qui il terzo quarto, con l’Armani Exchange che ha rimesso la testa avanti grazie ai punti di uno strepitoso Rodriguez. Brescia però rimane a contatto e non molla, sotto di solo 4 punti! 54-50 2/2 in lunetta per Gigi Datome Time-out di coach Magro, con poco più di un minuto alla terza sirena 52-50 Devon Hall con la finta e l’ausilio del tabellone, i meneghini rimettono la freccia 50-50 Coast-to-coast pazzesco di Petrucelli, pareggio Germani 50-48 A segno Malcolm Delaney, Milano ritorna a +2 48-48 Pareggia i conti ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57-50 Spara dall’arco Gigi Datome! 10 punti per l’ex Fenerbahce,va a +7 Incomincia l’ultimo quarto! La tripla sulla sirena di Moss non va a segno! Finisce qui il terzo quarto, con l’che ha rimesso la testagrazie ai punti di uno strepitoso Rodriguez.però rimane ae non molla, sotto di solo 4 punti! 54-50 2/2 in lunetta per Gigi Datome Time-out di coach Magro, con poco più di un minuto alla terza sirena 52-50 Devon Hall con la finta e l’ausilio del tabellone, i meneghini rimettono la freccia 50-50 Coast-to-coast pazzesco di Petrucelli, pareggio Germani 50-48 A segno Malcolm Delaney,ritorna a +2 48-48 Pareggia i conti ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Brescia 21-12 Coppa Italia basket 2022 in DIRETTA: netta accelerata dei milanesi con Datome e H… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Basket #CoppaItalia #semifinale All'intervallo lungo #Brescia avanti sull'#Olimpia 37-36! #primotempo #live - zazoomblog : LIVE – Olimpia Milano-Brescia 6-8 semifinale Coppa Italia 2022 basket IN DIRETTA - #Olimpia #Milano-Brescia… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Basket #CoppaItalia Tutto pronto per la prima #semifinale tra #Olimpia e #Brescia! Segui gli aggiornamenti #live con noi! - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: SIAMO LIVE Ci siamo, siamo LIVE dalla Vitifrigo Arena di Pesaro. Questa gara ve la raccontiamo noi di ROM. Chi ci molla… -