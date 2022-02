LIVE – Fognini-Coria 6-4 2-1, quarti di finale Atp Rio de Janeiro 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 19 febbraio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Fabio Fognini e Federico Coria, valevole per i quarti di finale dell’Atp 500 di Rio de Janeiro 2022. Il tennista ligure ha palesato un tennis stellare durante i primi due turni del prestigioso torneo brasiliano, battendo in serie Facundo Bagnis e Pablo Carreño Busta, due giocatori particolarmente ostici sul rosso, il secondo peraltro notoriamente ostico per il pirata azzurro. Fognini ha dimostrato di sentire bene la palla e non ha esitato a tentare accelerazioni da ogni dove, spesso vincenti e in ogni caso spettacolari, come usuale considerando il talento fuori dal comune dell’italiano. Exploit anche di Coria a discapito di Cristian Garin e Fernando Verdasco: due tennisti ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Ile latestuale del match tra Fabioe Federico, valevole per ididell’Atp 500 di Rio de. Il tennista ligure ha palesato un tennis stellare durante i primi due turni del prestigioso torneo brasiliano, battendo in serie Facundo Bagnis e Pablo Carreño Busta, due giocatori particolarmente ostici sul rosso, il secondo peraltro notoriamente ostico per il pirata azzurro.ha dimostrato di sentire bene la palla e non ha esitato a tentare accelerazioni da ogni dove, spesso vincenti e in ogni caso spettacolari, come usuale considerando il talento fuori dal comune dell’italiano. Exploit anche dia discapito di Cristian Garin e Fernando Verdasco: due tennisti ...

