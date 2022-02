L’istituto “Aldo Moro” ricorda il dirigente scolastico Silvestro Capozzi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 19 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA poco più di due mesi dalla scomparsa e in occasione dell’anniversario della nascita, l’ IIS “” di Montesarchio ha volutore con profondo affetto, stima e gratitudine la figura delprof., che proprio all’ha dedicato tanto del suo impegno professionale e umano, profuso senza mai risparmiarsi fino al momento della cessazione dal servizio avvenuta il primo settembre del 2009. È statoto per tutto ciò che ha saputo realizzare, pronto a guardare avanti per raggiungere nuovi traguardi, ma soprattutto per il coraggio del suo essere innovativo. Negli anni della sua dirigenza, infatti, si è speso con grande energia per fare ...