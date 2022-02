L’invasione americana ha poco senso senza una battaglia politica per cambiare il calcio italiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Ora è ufficiale. Percassi ha venduto il 55% della Dea – la propria holding che detiene l’86% dell’Atalanta – agli americani. Nel comunicato ufficiale sono così definiti: un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics, oltre che Co-chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo. Percassi scrive che la sua non è una mossa per cominciare il disimpegno. Anzi. Sottolinea il legame con il territorio. In Italia funziona così: non si sa perché, il legame col territorio, il discorso identitario, hanno una valore specifico. Su questo possiamo dire che in genere i diarcati nel calcio non hanno funzionato. A Napoli ne abbiamo avuto uno di bassissimo livello, con l’accoppiata tra Ferlaino decadente e Giorgio Corbelli all’epoca re delle televendite. Ma questi saranno problemi degli atalantini. Quel ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 febbraio 2022) Ora è ufficiale. Percassi ha venduto il 55% della Dea – la propria holding che detiene l’86% dell’Atalanta – agli americani. Nel comunicato ufficiale sono così definiti: un gruppo di investitori capitanati da Stephen Pagliuca, Managing Partner e Co-owner dei Boston Celtics, oltre che Co-chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo. Percassi scrive che la sua non è una mossa per cominciare il disimpegno. Anzi. Sottolinea il legame con il territorio. In Italia funziona così: non si sa perché, il legame col territorio, il discorso identitario, hanno una valore specifico. Su questo possiamo dire che in genere i diarcati nelnon hanno funzionato. A Napoli ne abbiamo avuto uno di bassissimo livello, con l’accoppiata tra Ferlaino decadente e Giorgio Corbelli all’epoca re delle televendite. Ma questi saranno problemi degli atalantini. Quel ...

