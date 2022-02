Liga LIVE: Granada-Villarreal 1-3, per Emery ultimo test prima della Juve (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono quattro i match in programma oggi nella Liga spagnola. Si parte alle 14 con il Granada che ospita il Villarreal, che martedì sarà... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022) Sono quattro i match in programma oggi nellaspagnola. Si parte alle 14 con ilche ospita il, che martedì sarà...

Advertising

blab_live : #Pronostici #LaLiga giornata 25, quote, antepost, news e variazioni Index in Spagna - RedazioneFM : Tutto il #calcioestero in diretta - sportli26181512 : Liga LIVE: alle 14 l'ultimo test del Villarreal in vista della Juve: Sono quattro i match in programma oggi nella L… - sportli26181512 : Liga: Elche-Rayo Vallecano LIVE: Al via la 25a giornata di Liga con un anticipo in questo venerdì: alle 21 l'Elche,… -