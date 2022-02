L’ex prof del Righi che prega “per chi manda le figlie a scuola vestite come tr***” (Di sabato 19 febbraio 2022) “Oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli che mandano le figlie a scuola vestite come troie”. Scrive così, sui suoi canali social, un ex professore del liceo Righi. Si tratta di un chiaro riferimento alla vicenda che ha visto coinvolto l’Istituto romano dopo che una professoressa ha rimproverato una sua alunna che stava a pancia scoperta dicendole: “Non sei sulla Salaria”. La circostanza, che nei giorni scorsi ha dato vita ad un vero e proprio dibattito, ha poi portato anche ad una protesta degli studenti del liceo, che hanno manifestato a pancia scoperta e pantaloncini per rivendicare la propria posizione nei confronti di frasi discriminatorie o sessiste. E ora, sulla vicenda è intervenuto un ex docente del Righi, ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) “Oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli cheno letroie”. Scrive così, sui suoi canali social, un exessore del liceo. Si tratta di un chiaro riferimento alla vicenda che ha visto coinvolto l’Istituto romano dopo che unaessoressa ha rimproverato una sua alunna che stava a pancia scoperta dicendole: “Non sei sulla Salaria”. La circostanza, che nei giorni scorsi ha dato vita ad un vero e proprio dibattito, ha poi portato anche ad una protesta degli studenti del liceo, che hanno manifestato a pancia scoperta e pantaloncini per rivendicare la propria posizione nei confronti di frasi discriminatorie o sessiste. E ora, sulla vicenda è intervenuto un ex docente del, ...

