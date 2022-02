Letta al congresso di Azione: “Sono sicuro che insieme vinceremo le elezioni del 2023” (Di sabato 19 febbraio 2022) “insieme vinceremo le elezioni del 2023, daremo un governo democratico e riformista al nostro Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo al primo congresso di “Azione-L’Italia, sul serio”, in corso a palazzo dei Congressi, a Roma. “Prenderete delle decisioni, Sono sicuro che litigheremo, anche perché con Carlo Calenda succede. Ma Sono sicuro che alla fine prendere le decisioni giuste per il bene del Paese”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) “ledel, daremo un governo democratico e riformista al nostro Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, intervenendo al primodi “-L’Italia, sul serio”, in corso a palazzo dei Congressi, a Roma. “Prenderete delle decisioni,che litigheremo, anche perché con Carlo Calenda succede. Mache alla fine prendere le decisioni giuste per il bene del Paese”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

